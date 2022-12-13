В Петербурге разыскивают молодого человека, который провез в метро удава

Ведомство просит всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: +7 (812) 719-84-41.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает личность гражданина, который провез в метрополитене Петербурга удава.

На видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях, молодой человек на перегоне между станциями "Волковская" и "Бухарестская" демонстрирует удава, который обвивает поручни. Ведомство просит всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: +7 (812) 719-84-41. Также готовится запрос в правоохранительные органы.

Аналогичный случай провоза небезопасным способом в метрополитене Петербурга удава был зафиксирован летом 2022 года. Гражданину было объявлено предостережение и предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями законодательства.

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