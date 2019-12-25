  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить женщину, ударившую мужа ножом на Сиреневом бульваре
Сегодня, 14:58
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить женщину, ударившую мужа ножом на Сиреневом бульваре

0 0

В ходе распития алкоголя в компании родственников между обвиняемой и ее супругом вспыхнул конфликт.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали 13 мая в надзорном ведомстве. 

В одной из квартир в доме 4к2 по Сиреневому бульвару, в ходе распития алкоголя в компании родственников, между обвиняемой и ее супругом вспыхнул конфликт. Тогда она, используя нож, нанесла удар потерпевшему в спину, причинив травму. 

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы сообщили о том, что за убийство сестры в 2006 году в парке Сосновая Поляна мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии