В Петербурге будут судить женщину, ударившую мужа ножом на Сиреневом бульваре

В ходе распития алкоголя в компании родственников между обвиняемой и ее супругом вспыхнул конфликт.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали 13 мая в надзорном ведомстве.

В одной из квартир в доме 4к2 по Сиреневому бульвару, в ходе распития алкоголя в компании родственников, между обвиняемой и ее супругом вспыхнул конфликт. Тогда она, используя нож, нанесла удар потерпевшему в спину, причинив травму.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что за убийство сестры в 2006 году в парке Сосновая Поляна мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV