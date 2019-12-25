В Петербурге будут судить женщину, ударившую мужа ножом на Сиреневом бульваре

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали 13 мая в надзорном ведомстве.
В одной из квартир в доме 4к2 по Сиреневому бульвару, в ходе распития алкоголя в компании родственников, между обвиняемой и ее супругом вспыхнул конфликт. Тогда она, используя нож, нанесла удар потерпевшему в спину, причинив травму.
Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщили о том, что за убийство сестры в 2006 году в парке Сосновая Поляна мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Piter.TV
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