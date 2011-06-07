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В Петербурге состоялся смотр сил и средств МЧС на зимний период

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По случаю юбилейной даты было принято решение сделать масштабное шоу.

Во вторник, 21 декабря, в Петербурге прошли учения, посвященные 25-летию водолазной службе МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу

Учения прошли на пляже Петропавловской крепости. Их посетили руководители Северной столицы и МЧС. По случаю юбилейной даты было принято решение сделать масштабное шоу, в рамках которого участникам необходимо было найти черный ящик самолета подо льдом. За всем процессом можно было следить на специальном мониторе.

В учениях приняли участие МЧС, поисково-спасательная служба города, волонтеры, ГУД "Водоканал", ГРО "ПетербургГаз" и АО "Теплосеть". Также были задействованы 48 единиц техники.

Помимо ежегодного смотра сил и средств спасателей и других профильных служб прошла церемония вручения техники и оборудования, поступившей на вооружение в пожарно-спасательные подразделения Петербурга. Всего было передано 18 единиц, в числе которых современные автоцистерны и пожарные автомобили первой помощи.

Ранее в МЧС России заявили об отсутствии датчиков геолокации у шахтеров в "Листвяжной".

Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Теги: мчс россии, петропавловская крепость, санкт-петербург, учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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