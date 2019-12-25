В СПбГУПТД разработали новый материал для фильтрации опасных загрязнений

Учёные Петербурга предложили новые решения для промышленности и экологии.

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) получили патенты на две разработки для промышленности. Одна из них позволяет производить фильтрующий материал для очистки воды и воздуха с меньшими затратами и воздействием на окружающую среду. Вторая представляет собой ресурсосберегающую технологию прямой цифровой печати на хлопковых тканях. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина.

Одну из разработок исследователи создали совместно со специалистами Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова РАН. Речь идёт о технологии получения модифицированного углеродного волокнистого сорбента. Материал способен поглощать опасные загрязняющие вещества из воды и воздуха, включая ионы тяжёлых металлов, органические красители и токсичные соединения.

По сравнению с порошковыми и гранулированными аналогами волокнистый сорбент отличается гибкостью, не пылит, быстрее поглощает загрязнения и обладает большей ёмкостью. По оценке разработчиков, эти характеристики позволяют использовать его в фильтрующих системах и средствах индивидуальной защиты.

В аппарате вице-губернатора отметили, что разработки могут найти применение на предприятиях разных отраслей. Поддержка научных исследований и развитие инновационного потенциала петербургских вузов названы среди задач городского приоритета "Наука и новые технологии".

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