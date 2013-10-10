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Улицы Петербурга стали мыть два раза в день из-за жары
Сегодня, 12:14
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Улицы Петербурга стали мыть два раза в день из-за жары

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Горожан просят бережно относиться к зеленым насаждениям и убирать за собой мусор.

В понедельник, 21 июня, улицы Петербурга чистят и моют 506 единиц техники и 940 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Зеленые зоны приводят в порядок еще около тысячи специалистов. Они собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями, чистят дорожки. 

На прошлой неделе с городских дорог собрали 1,36 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета. Из-за высокой температуры воздуха проезжую часть и тротуары моют и днем, и вечером. 

Жителей и гостей города призывают бережно относиться к зеленым насаждениям и убирать за собой мусор. Разжигать огонь и использовать мангал на зеленых территориях запрещено. 

Ранее Piter.TV подвел итоги жарких выходных. 

Фото: VK / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб / Наталья Шабаева

Теги: благоустройство, уборка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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