Улицы Петербурга стали мыть два раза в день из-за жары

Горожан просят бережно относиться к зеленым насаждениям и убирать за собой мусор.

В понедельник, 21 июня, улицы Петербурга чистят и моют 506 единиц техники и 940 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Зеленые зоны приводят в порядок еще около тысячи специалистов. Они собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями, чистят дорожки.

На прошлой неделе с городских дорог собрали 1,36 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета. Из-за высокой температуры воздуха проезжую часть и тротуары моют и днем, и вечером.

Жителей и гостей города призывают бережно относиться к зеленым насаждениям и убирать за собой мусор. Разжигать огонь и использовать мангал на зеленых территориях запрещено.

Ранее Piter.TV подвел итоги жарких выходных.

Фото: VK / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб / Наталья Шабаева