Больше 6 тыс. дворников убирают снег с улиц Петербурга

Коммунальные службы Петербурга начали активную уборку снега.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга развернули масштабную кампанию по уборке снега, сообщает городской Жилищный комитет. На улицы города вышли 6377 дворников, чтобы очистить тротуары, внутриквартальные проезды и подходы к парадным.

Особое внимание уделяется уборке территорий вокруг социально значимых объектов, таких как поликлиники, школы и детские сады.

В работе задействованы 724 единицы уборочной техники и 515 единиц малой механизации. Роторная техника эффективно справляется с уборкой узких дорожек и запаркованных дворов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге зафиксирован рекордный рост зарплат на рынке труда.

Фото: ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга