Свыше 2,5 тыс. машин заняты ликвидацией последствий сильного снегопада в Ленобласти

Для обработки дорог использовалось более 400 тонн соли и свыше 2 тыс. кубических метров песчано-соляной смеси.

Почти 5 тыс. специалистов и более 2,5 тыс. единиц спецтехники работают над ликвидацией последствий сильного снегопада, который прошел в Ленинградской области в прошедшие выходные и продолжается до настоящего момента.

Дорожные службы расчистили от снега около 15 тыс. км дорожного полотна, более пяти тысяч километров обочин, свыше 22 тыс. кв.м. автобусных остановок и прилегающей к ним территории, а также тротуары и автостоянки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для обработки дорог использовалось более 400 тонн соли и свыше 2 тыс. кубических метров песчано-соляной смеси. Применялось более 400 тонн соли и более двух тысяч кубометров песко-соляной смеси.

Из-за мокрого снега, оседающего на проводах, произошли аварии на линиях электропередач, которые устранялись энергетиками – более 2800 человек и 1300 единиц специального оборудования. Бригады продолжают находиться на круглосуточном дежурстве.

Ранее мы сообщили о том, что награждение лучших дружинников прошло в Ленобласти.

Видео: Правительство Ленобласти