Петербурженка предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа

В Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего мужа. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что вечером 28 октября 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на проспекте Маршала Жукова, во время бытового конфликта со своим мужем, нанесла ему удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемой к убийству.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также перед судом предстанет женщина за убийство своего сожителя на улице Маршала Говорова.
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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