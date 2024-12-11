Петербурженка предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемой к убийству.

В Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего мужа. По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 28 октября 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на проспекте Маршала Жукова, во время бытового конфликта со своим мужем, нанесла ему удар ножом в область груди. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемой к убийству.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также перед судом предстанет женщина за убийство своего сожителя на улице Маршала Говорова.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу