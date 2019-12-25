Убийство женщины 17-летней давности раскрыли в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность подозреваемого — это оказался 42-летний мужчина родом из Ставропольского края, живший в городе Михайловске.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале о раскрытии жестокого убийства, произошедшего около двух десятилетий назад в Ленинградской области благодаря совместной работе полицейских из 47-ого региона и Петербурга.

Инцидент произошел 24 августа 2009 года, когда в лесном массиве рядом с дамбой реки Черная в Гатчинском районе обнаружили тело 38-летней женщины из города Пушкин с признаками насилия. Несмотря на оперативные мероприятия сразу после обнаружения тела, задержать виновного тогда не удалось.

Спустя почти 17 лет сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность подозреваемого — это оказался 42-летний мужчина родом из Ставропольского края, живший в городе Михайловске. После проведения ряда оперативно-розыскных действий полицейские отправились в служебную командировку и арестовали мужчину.

Задержанный признался, что преступление произошло весной 2008 года, когда он встретил женщину возле дома №4 на улице Чистякова в Пушкине. Из-за возникшего спора о невыполненных обязательствах подозреваемый ударил жертву несколько раз по голове. Потерпевшая потеряла сознание, после чего злоумышленник отвез её в свой автомобиль и увёз в лесопосадку. Там он неоднократно бил женщину монтировкой, пока та не умерла, после чего бросил тело в лесу и замаскировал его ветками деревьев. Преступник покинул место происшествия и долгое время считал себя вне подозрений.

Ранее мы сообщили о том, что задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики на Большой Озерной.

Фото: Piter.TV