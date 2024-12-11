Перед судом предстанет петербуржец, который ради денег убил старушку в 1999 году

Он бросил ей в голову стеклянную вазу, а также нанес не менее 12 ударов ножом в область головы и туловища.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1999 году. Подробности дела рассказали в следственном отделе по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями было установлено, что злоумышленник ночью 16 июля 1999 года с целью кражи проник в квартиру дома на Северном проспекте, расположенную на 1 этаже. В квартире в этот момент находилась пожилая хозяйка. Чтобы она не обратилась в полицию, обвиняемый бросил ей в голову стеклянную вазу, а также нанес не менее 12 ударов ножом в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. После этого мужчина похитил принадлежащее ей имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к данному деянию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу