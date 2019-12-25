В Невском районе полиция за один вечер раскрыла убийство петербуржцем своего родственника

Задержанный доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

8 октября в полицию Невского района поступило сообщение о мужчине с ножевыми ранениями во дворе одного из домов на Архивной улице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место сотрудники обнаружили 28-летнего потерпевшего с множественными колото-резаными ранениями груди. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

По предварительным данным, между погибшим и его родственником произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес мужчине удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Уже вечером того же дня в поселке Парголово полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство").

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте задержан мужчина, угрожавший ножом 14-летнему подростку.

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