Убивший отца на Серебристом бульваре мужчина предстанет перед судом

Экспертиза показала, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый убил своего отца, сообщили 13 мая в надзорном ведомстве.

В январе 44-летний мужчина в квартире дома 12к1 по Серебристому бульвару нанес 69-летнему родственнику не менее 139 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, в том числе – в голову, не менее трех ударов ножом, а также прижигал его зажигалкой. Смерть отца наступила на месте преступления.

Экспертиза показала, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. В период совершения инкриминируемых ему деяний он не мог осознавать фактический характер действий и руководить ими. Уголовное дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец задержан по подозрению в убийстве знакомого на Стойкости.

Фото: Piter.TV