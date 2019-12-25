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Женщина проведет 7,5 лет в колонии за убийство мужа на улице Корнея Чуковского
Сегодня, 18:20
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Женщина проведет 7,5 лет в колонии за убийство мужа на улице Корнея Чуковского

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Она нанесла супругу как минимум 10 ножевых ударов.

Суд Красногвардейского района Северной столицы огласил приговор по уголовному делу в отношении петербурженки. В феврале текущего года она зарезала своего мужа в их квартире на улице Корнея Чуковского, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент имел место в ночь с 18 на 19 февраля. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с супругом и не менее 10 раз ударила его ножом в область груди и шеи. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигурантка уголовного дела вину признала, однако пояснила, что умысла на убийство у нее не было. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в ИК общего режима.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Дружной Горке Ленинградской области мужчина ударил ножом двух туристов.

Фото: Freepik

Теги: 105 ук рф, красногвардейский район, улица корнея чуковского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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