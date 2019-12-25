Петербуржец, убивший девушку в хостеле на Коломенской, отправлен в колонию на 13 лет

Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили 29 мая в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года фигурант, находясь в хостеле на Коломенской улице в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей не менее 28 ударов руками и ногами и 11 раз ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте.

Виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Кудрово напал на мужчину с канцелярским ножом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга