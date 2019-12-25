В ходе конфликта жительница Пушкина убила своего мужа

Женщина ударила супруга ножом в грудь.

Правоохранители Пушкинского района задержали местную жительницу, убившую супруга в ходе ссоры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 марта в полицию поступила информация от женщины о том, что в квартире дома 57 по Красносельскому шоссе у 55-летнего мужа ножевое ранение. На месте обнаружили его тело. В жилище находилась 56-летняя жена погибшего, которая во время конфликта на праздновании своего дня рождения ударила мужчину ножом в грудь.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Стрельне 71-летний мужчина зарезал 69-летнюю бывшую сожительницу.

Фото: Piter.TV