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В ходе конфликта жительница Пушкина убила своего мужа
Сегодня, 9:55
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В ходе конфликта жительница Пушкина убила своего мужа

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Женщина ударила супруга ножом в грудь.

Правоохранители Пушкинского района задержали местную жительницу, убившую супруга в ходе ссоры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 марта в полицию поступила информация от женщины о том, что в квартире дома 57 по Красносельскому шоссе у 55-летнего мужа ножевое ранение. На месте обнаружили его тело. В жилище находилась 56-летняя жена погибшего, которая во время конфликта на праздновании своего дня рождения ударила мужчину ножом в грудь. 

Злоумышленницу доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Стрельне 71-летний мужчина зарезал 69-летнюю бывшую сожительницу. 

Фото: Piter.TV

Теги: пушкин, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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