К 2026 году с Казанского собора уберут все провода

Настоятель собора поддерживает эту идею, хотя провода обеспечивают работу контактной сети трамваев, освещения и дорожных знаков.

Скоро Казанский собор обретёт свой первоначальный вид, задуманный архитектором Андреем Воронихиным: городские службы согласовали снятие проводов с фасада храма, многие из которых находились там ещё с 1930-х годов. Об этом рассказал "Комсомольской правде" в Петербурге председатель комиссии по транспорту Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Он пояснил, что инициатива убрать растяжки исходила от комитета по охране памятников, который потребовал от владельца здания – Русской православной церкви – привести его внешний облик в порядок. Настоятель собора поддерживает эту идею, хотя провода обеспечивают работу контактной сети трамваев, освещения и дорожных знаков.

Как подчеркнул Алексей Цивилев, всего на фасаде собора закреплено 15 точек растяжек. Вместо них будут установлены универсальные опоры.

Планируется, что очистка храма от проводов произойдёт в 2026 году. Кроме того, на пересечении Невского проспекта и Казанской улицы появится новый светофор.

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области