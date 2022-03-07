Видео: у грузовика спустилось колесо во время движения на КАД

Транспортному средству удалось удержать равновесие.

Видеорегистратор водителя заснял, как у грузовика на КАД на севере Петербурга 7 марта взорвалось правое заднее колесо. После этого машина начала перестраиваться в крайнюю правую полосу, чтобы не создать аварийной ситуации для других автомобилистов.

Судя по кадрам, это произошло недалеко от съезда в Мурино. Грузовик был с цистерной, в которой перевозят цемент. После этого на дороге поднялась пыль. К счастью, все водители соблюдали социальную дистанцию, и в момент "взрыва" никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в массовой аварии на Малоохтинском проспекте пострадал водитель такси.

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