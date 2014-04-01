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Физик из Приморского района перевела мошенникам более 3 млн рублей
Сегодня, 10:56
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Физик из Приморского района перевела мошенникам более 3 млн рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге физик-теоретик лишилась более 3 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

С 20 по 23 марта 72-летней жительнице Приморского района звонили незнакомцы. Под предлогом сохранности средств преступники убедили ее перевести через банкомат на указанные ими счета 3,535 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ивангороде росгвардейцы задержали мошенника, обманувшего пенсионера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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