Физик из Приморского района перевела мошенникам более 3 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге физик-теоретик лишилась более 3 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

С 20 по 23 марта 72-летней жительнице Приморского района звонили незнакомцы. Под предлогом сохранности средств преступники убедили ее перевести через банкомат на указанные ими счета 3,535 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ивангороде росгвардейцы задержали мошенника, обманувшего пенсионера.

Фото: Piter.TV