У ЗАГСа на проспекте Стачек столкнулись два автомобиля

О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 1 марта, два автомобиля столкнулись на проспекте стачек недалеко от здания ЗАГСа. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что машины не получили критичных повреждений. О пострадавших также не сообщалась.

В комментариях отмечают, что из-за снега и гололедицы "на встречке там сплошная каша", поэтому водителей может легко вынести в сторону.

Ранее мы писали, что в ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер.

Фото: vk.com/spb_today