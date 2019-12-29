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У ЗАГСа на проспекте Стачек столкнулись два автомобиля
Сегодня, 10:59
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Arinablinova

У ЗАГСа на проспекте Стачек столкнулись два автомобиля

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О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 1 марта, два автомобиля столкнулись на проспекте стачек недалеко от здания ЗАГСа. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что машины не получили критичных повреждений. О пострадавших также не сообщалась. 

В комментариях отмечают, что из-за снега и гололедицы "на встречке там сплошная каша", поэтому водителей может легко вынести в сторону. 

Ранее мы писали, что в ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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