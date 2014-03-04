В Смольном прогнозируют роста турпотока на майские праздники на 5%

Официальный запуск туристического сезона в Петербурге состоится в рамках фестиваля ледоколов, который продлится с 1 по 4 мая.

Петербург ожидает прием около 880 тысяч туристов в период с 30 апреля по 11 мая, сообщил Евгений Панкевич, возглавляющий комитет по развитию туризма, в понедельник на пресс-конференции агентства "Интерфакс".

В указанный временной промежуток город посетят приблизительно 880 тысяч гостей, что на пять процентов больше, чем аналогичный показатель прошлого года, уточнил чиновник. Панкевич отдельно обозначил, что максимальная загруженность гостиничного сектора, достигающая уровня 84-88%, придется на вторую половину майских каникул, с 4-5 по 10-11 мая включительно.

Официальный запуск туристического сезона в Петербурге состоится в рамках фестиваля ледоколов, который продлится с 1 по 4 мая. Дополнительно в эти дни пройдёт традиционное мероприятие — вальс буксиров. Очередь живых посетителей для осмотра трех участвующих ледоколов будет упразднена, регистрация заявок будет проходить дистанционно.

Отдельно Панкевич акцентировал внимание на новом экскурсионном предложении: к маю планируется открытие восстановленной советской экскурсии маршрута №3, позволяющей посетить объекты периода Первой мировой войны, Великой Отечественной войны и эпохи блокадного Ленинграда.

С 14 апреля Ленинградский зоопарк повысил стоимость взрослого билета до 700 рублей. Стоимость билетов для льготных категорий останется прежней.

Фото: Piter.TV