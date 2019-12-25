Выборгский район за 9 месяцев посетили свыше 800 тысяч туристов

В 2019 году их число составило 600 тысяч, в 2020 году – 470 тысяч человек.

Развитие турсферы является одним из приоритетных направлений в Выборгском районе. Что предпринимается уже сегодня для того, чтобы в ближайшем будущем город и район стали более привлекательными для туристов, ответил глава районной администрации Валерий Савинов.

Мы вкладываем средства в создание комфортных условий, благоустройство территорий, появление новых социально важных пространств, развитие инфраструктуры по разным направлениям. И прежде всего, за счет продуманных вложений, мы стремимся сделать Выборг и Выборгский район более комфортными для жизни наших жителей, а значит, более привлекательными для туристов. Валерий Савинов, глава районной администрации

Администрация Выборгского района на постоянной основе поддерживает инициативы предпринимателей сферы туризма. Активно работают муниципальные программы, в рамках которых малый бизнес получает субсидии на организацию и развитие предпринимательской деятельности.

По предварительным итогам, за девять месяцев Выборгский район посетили свыше 800 тысяч туристов. В 2019 году их число составило 600 тысяч, в 2020 году – 470 тысяч человек.

Также Валерий Савинов рассказал, какие социальные проекты будут реализованы в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv