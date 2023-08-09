Сенаторы предложили ввести туристический кэшбэк для многодетных семей

На заседании президиума Совета законодателей РФ сегодня обсуждались меры поддержки организованного детского отдыха. Одной из ключевых инициатив стало предложение ввести специальный туристический кешбэк для многодетных семей и семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что государство уже предоставляет льготы на железнодорожные и авиабилеты, однако необходимо расширить меры поддержки.
Инициатива направлена на обеспечение доступного отдыха для детей из социально незащищённых семей. Решение о механизме реализации программы будет принято после дополнительных расчётов и согласований.
Ранее Piter.TV сообщал, что турпоток из Китая в Петербург может ещё сильнее вырасти.
Фото: Piter.TV
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