Петербург стал вторым по популярности городом для путешествий в новогодние праздники

Туры в Санкт-Петербург подорожали на 10%.

Туроператоры зафиксировали значительный рост спроса на новогодние путешествия по России. Продажи туров выросли на 20-30% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

Самыми популярными направлениями у россиян в период новогодних праздников стали Краснодарский край, Петербург и Минеральные Воды.

Туры в Санкт-Петербург подорожали на 10%, стоимость стартует от 3900 на 2 дня в трехзвездочном отеле.

Ранее стало известно, какие зимние развлечения подготовили общественные пространства для петербуржцев.

Фото: Piter.tv