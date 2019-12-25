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Петербург стал вторым по популярности городом для путешествий в новогодние праздники
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург стал вторым по популярности городом для путешествий в новогодние праздники

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Туры в Санкт-Петербург подорожали на 10%.

Туроператоры зафиксировали значительный рост спроса на новогодние путешествия по России. Продажи туров выросли на 20-30% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

Самыми популярными направлениями у россиян в период новогодних праздников стали Краснодарский край, Петербург и Минеральные Воды.

Туры в Санкт-Петербург подорожали на 10%, стоимость стартует от 3900 на 2 дня в трехзвездочном отеле.

Ранее стало известно, какие зимние развлечения подготовили общественные пространства для петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: новогодние праздники, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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