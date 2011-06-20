Российский тур симфонического шоу "Симфо-Экспресс" стартует в Петербурге

Особенность концерта в том, что билеты получат преимущественно социально уязвимые категории жителей Петербурга: многодетные семьи, пенсионеры, участники специальной военной операции.

В ближайшее воскресенье, 25 мая, в культурной столице стартует всероссийский тур музыкального проекта "Симфо-Экспресс", охватывающий 11 городов России. Концерт пройдёт в зале "Лахта Холл" и станет своеобразным подарком к Дню рождения Петербурга, предлагая зрителям полюбившиеся мелодии из известных российских фильмов, пишет spb.aif.ru.

Музыкальная программа концерта наполнится узнаваемыми композициями из культовых фильмов советского и современного российского кино: "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука", "Движение вверх", "Мастер и Маргарита", "Джентльмены удачи", "Неуловимые мстители", "Берегись автомобиля" и многих других. За пультом Большого симфонического оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова встанет заслуживший признание артиста Алексей Васильев, ректора Петербургской консерватории.

Ярким украшением вечера станут выступления звёзд Мариинского театра. Роскошный голос певицы-сопрано Ирины Матаевой и богатый баритон Сергея Романова придадут особый шарм исполнению песен из любимых зрителями картин.

Особенность концерта в том, что билеты получат преимущественно социально уязвимые категории жителей Петербурга: многодетные семьи, пенсионеры, участники специальной военной операции. Реализация подобного благотворительного начинания стала возможна благодаря гранту Президента РФ в рамках проекта "Президентский фонд культурных инициатив".

Ранее мы сообщили о том, что многодетные семьи в Петербурге получили награды за заслуги в воспитании детей.

Фото: предоставлено организаторами шоу "Симфо-Экспресс"