Петербуржец обнаружил труп своего в квартире на Товарищеском

Входная дверь жилища оказалась открытой, а оконное стекло — разбитым.

В субботу, 3 мая, житель Петербурга обнаружил в своей квартире на Товарищеском проспекте тело своего 56-летнего брата. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По словам мужчины, обратившегося в полицию, входная дверь жилища оказалась открытой, а оконное стекло — разбитым. У умершего имелось колото-резаная рана грудной клетки.

Для выяснения обстоятельств гибели тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские провели осмотр места происшествия, забрав для исследования два ножа и окровавленную футболку.

Известно также, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Ранее мы сообщили о том, что в Купчино мужчина до смерти избил стулом 53-летнего отца. Подозреваемого уже ранее судили за побои, но вместо колонии отправили в психиатрическую больницу.

Фото: Piter.TV