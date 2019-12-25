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Житель деревни Ваганово мог убить своего соседа в приступе белой горячки
Сегодня, 9:48
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Житель деревни Ваганово мог убить своего соседа в приступе белой горячки

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У убитого обнаружили повреждение предплечья.

В парадной дома в деревне Ваганово Всеволожского района обнаружили труп. В убийстве подозревается его сосед, узнал Piter.TV.

Мертвого мужчину обнаружили в подъезде на улице Дом Учителя вечером 9 декабря. Полиция зафиксировала у него повреждение предплечья правой руки. Умершего опознали: это житель дома 1960-го года рождения. По подозрению в совершении преступления задержали его соседа 1982-го года рождения. Он был в состоянии белой горячки.

Ранее Piter.TV писал о том, что в квартире на Есенина нашли труп женщины с огнестрельным ранением в груди. 

Фото: Piter.TV

Теги: труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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