Десятиклассник умер после употребления неизвестных веществ на севере Петербурга

В среду мать подростка уехала к родным в Иваново, а он пригласил к себе друга.

В субботу, 4 января, появилась информация о том, что на Белоостровской улице в Петербурге в одной из квартир было обнаружено тело 16-летнего подростка. Как пишет "Фонтанка", рано утром в пятницу местная жительница обратилась в полицию, заявив, что её сын находится без сознания. Прибывшие на место сотрудники установили, что юноша скончался.

Как выяснилось, подросток проживал с матерью в однокомнатной квартире. В среду женщина уехала к родным в Иваново, а её сын пригласил к себе друга.

Друг погибшего рассказал, что они употребили неизвестные вещества, приобретённые в даркнете. Утром 3 января он не смог разбудить товарища и сообщил об этом его матери.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV