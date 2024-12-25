В Невском районе школьница отравилась неизвестным веществом и утонула в ванной

Ученица девятого класса росла в полной семье, но была замкнутой и большую часть времени проводила за компьютером.

Житель Петербурга обнаружил тело своей несовершеннолетней сестры в ванной квартиры на улице Коллонтай. Об этом пишет 78.ru 4 января.

Мать погибшей сообщила, что ее дети остались дома одни, пока она была в магазине. Спустя час сын позвонил ей, обеспокоенный тем, что сестра ушла в ванную, но долго не выходит, а из-за двери доносятся странные звуки. Проверив, он нашел ее без сознания.

Юноша снова связался с матерью, сообщив, что не может дозвониться до скорой, и начал оказывать сестре первую помощь. Женщина, возвращаясь домой, сама вызвала медиков. Пострадавшую доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. Предположительно, школьница отравилась неизвестным веществом.

Родные рассказали, что девочка, ученица девятого класса, росла в полной семье, но была замкнутой и большую часть времени проводила за компьютером. В ее рюкзаке было обнаружено около двух килограммов порошка.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец попал в реанимацию после падения в Неву с Арсенальной набережной.

Фото: Piter.TV