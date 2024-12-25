Петербуржец попал в реанимацию после падения в Неву с Арсенальной набережной

Скорую помощь вызвали благодаря девушке, которая оказалась случайной свидетельницей инцидента, проезжая мимо на машине.

Врачи Мариинской больницы ведут борьбу за жизнь 37-летнего мужчины, который упал в реку Неву с Арсенальной набережной в ночь на 4 января, сообщает "Фонтанка".

Происшествие случилось примерно в 3:00. Скорую помощь вызвали благодаря девушке, которая оказалась случайной свидетельницей инцидента, проезжая мимо на машине.

Мужчине диагностировали серьезное переохлаждение и попадание воды в легкие. В критическом состоянии его срочно госпитализировали в отделение реанимации.

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Фото: Piter.TV