В Ленобласти в следующем году планируют трудоустроить 10 тысяч подростков

В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков в службе занятости выделено 42 млн рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил увеличить на следующий год финансирование временного трудоустройства подростков и довести его объемы до 10 тысяч человек в год, а также расширить на 650 бойцов Губернаторский молодежный трудовой отряд. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Как сообщила председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, этим летом на работу вышли 3,6 тысячи подростков. Всего за это лето планируют трудоустроить более чем 7 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков в службе занятости выделено 42 млн рублей.

Фото: правительство Ленобласти