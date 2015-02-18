Трудоустройство по договору ГПХ набирает популярность в Петербурге

Наибольшее количество таких вакансий пришлось на сферу IT-технологий (около 2200 позиций), второе место занимают телекоммуникационная отрасль и сектор связи (более 1600 вакансий), третья позиция принадлежит ритейлерскому сегменту (примерно 1200 объявлений).

В апреле 2025 года в Петербурге по договорам гражданско-правового характера работали 78,7 тысячи человек, что на 14,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствует отчёт регионального подразделения Росстата.

Анализируя сложившуюся ситуацию, эксперты, привлечённые изданием "Ведомости Северо-Запад", указывают на устойчивый тренд увеличения востребованности форматов ГПХ на российском рынке труда.

Платформа HeadHunter подтвердила наличие подобного явления: за первый квартал 2025 года петербургскими и ленинградскими компаниями размещено свыше 12 тысяч предложений о работе именно на договорной основе, что на 28% больше, чем за аналогичный временной отрезок 2024 года. Наибольшее количество таких вакансий пришлось на сферу IT-технологий (около 2200 позиций), второе место занимают телекоммуникационная отрасль и сектор связи (более 1600 вакансий), третья позиция принадлежит ритейлерскому сегменту (примерно 1200 объявлений).

Опрошенные специалистами экономисты объясняют популярность таких соглашений выгодностью условий для обеих сторон. Заключение гражданско-правовых контрактов позволяет компаниям экономить на налогах и иных обязательных платежах, кроме того, подобный формат взаимодействия предполагает дистанционную форму работы, что избавляет компанию от необходимости предоставления рабочего пространства сотруднику. Работники, в свою очередь, видят преимущества в свободе выбора графика и потенциальной возможности совмещать деятельность, что весьма важно в условиях крупного города и нестабильной экономической обстановки.

Ранее мы сообщили о том, что каждый пятый петербуржец не рассчитывает на успехи в быстром трудоустройстве.

Фото: Piter.TV