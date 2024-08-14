Прокуратура организовала проверку по факту столкновения трех судов в в районе Английской набережной

Теплоход "Гардемарин" начал сдавать назад и сначала врезался в теплоход "Фонтанка-1", а затем в теплоход "Переяслав". У последнего разбиты два боковых стекла.

В ночь на среду, 14 августа, три теплохода столкнулись в акватории Невы у Английской набережной.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что теплоход "Гардемарин" начал сдавать назад и сначала врезался в теплоход "Фонтанка-1", а затем в теплоход "Переяслав". У последнего разбиты два боковых стекла. У теплохода "Фонтанка-1" поврежден причальный брус и лакокрасочное покрытие. Задняя часть "Гардемарина" также пострадала. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортная полиция начала проверку, координацию осуществляет транспортная прокуратура. Ведомство также проверяет соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и права пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом грузовой поезд сбил девочку-подростка.

Фото и видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура