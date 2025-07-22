ГАТИ Петербурга проводит тренировки районных жилищных агентств для подготовки к зиме

Благодаря активизации работы специалистов за прошедший год количество мониторинговых точек увеличилось на четверть, достигнув общей цифры в 5324 единицы.

Работники жилищно-коммунальных служб всех районов Санкт-Петербурга проходят обучение работе с системой "Объекты городской среды", позволяющей Городскому административно-техническому инспектору удаленно контролировать процесс уборки территорий, включая расчистку снежных завалов. Подобные занятия способствуют своевременному пополнению базы контрольных объектов.

Благодаря активизации работы специалистов ГАТИ за прошедший год количество мониторинговых точек увеличилось на четверть, достигнув общей цифры в 5324 единицы. Благодаря этому был достигнут существенный прогресс в контроле за качеством зимнего обслуживания городского пространства в сезон 2024-2025 гг.

Первое практическое занятие прошло в Невском районе при участии заместителя руководителя ГАТИ Марии Булгаковой и заместителя главы администрации района Игоря Чернова.

Ранее ГАТИ выдала все необходимые разрешения на проведение ремонта Невского проспекта.

Видео: ГАТИ Петербурга