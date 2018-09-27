Новый трейлер "Люди Х: Темный Феникс" открывает новые подробности

В сети появился новый трейлер знаменитой франшизы про людей с суперспособностями.

В свет вышел новый трейлер "Темного Феникса" из серии "Люди Х".

Главная героиня "Люди Х: Темный Феникс" Джин Грей. Она обретает невероятные суперспособности, которые полностью ее изменяют и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Х предстоит сделать непростой выбор: жизнь члена их команды или всех жителей планеты.

Режиссер нового фильма о Людях Икс Саймон Кинберг. В ролях Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и другие.

Ранее сообщалось, что премьера фильма была назначена на февраль 2019 года. Сейчас премьера "Темного Феникса" перенесена на начало июня 2019 года.

Видео и фото: 20th Century Fox