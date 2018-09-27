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Новый трейлер "Люди Х: Темный Феникс" открывает новые подробности

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В сети появился новый трейлер знаменитой франшизы про людей с суперспособностями.

В свет вышел новый трейлер "Темного Феникса" из серии "Люди Х".

Главная героиня "Люди Х: Темный Феникс" Джин Грей. Она обретает невероятные суперспособности, которые полностью ее изменяют и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Х предстоит сделать непростой выбор: жизнь члена их команды или всех жителей планеты.

Режиссер нового фильма о Людях Икс Саймон Кинберг. В ролях Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и другие. 

Ранее сообщалось, что премьера фильма была назначена на февраль 2019 года. Сейчас премьера "Темного Феникса" перенесена на начало июня 2019 года. 

Видео и фото: 20th Century Fox

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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