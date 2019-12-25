Прокуратура потребовала установить в детских садах Калининского района теневые навесы

Прокурор Калининского района обратился в суд.

Прокуратура Калининского района потребовала установить в детских садах теневые навесы. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних. В ходе проверки установлено, что не во всех детских садах района на площадках имеются теневые навесы, которые предназначены для защиты малышей от солнечных лучей и осадков.

Прокурор Калининского района обратился в суд с требованием установить на территории детских учреждений защитные конструкции. Исковое заявление находится на рассмотрении.

На Глухарской улице в Приморском районе появится новый детский сад на 220 мест. Проект здания уже согласован городскими архитекторами. Детское учреждение разместится в северной части участка 21, недалеко от пересечения с Планерной улицей. Будущий трехэтажный детсад будет рассчитан на восемь групп.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)