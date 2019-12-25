Грузовой поезд сбил мужчину у станции Сиверская

Выяснено, что на момент приближения поезда пострадавший шел к железнодорожным путям, намереваясь их перебежать. Предположительно, он споткнулся о рельсы.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Сиверская Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В воскресенье, 16 октября, около десяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Сиверская грузовым поездом травмирован мужчина.

Выяснено, что на момент приближения поезда пострадавший шел к железнодорожным путям, намереваясь их перебежать. Предположительно, он споткнулся о рельсы.

Из-за ЧП задержка поездов составила полтора часа. Устанавливается личность пострадавшего, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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