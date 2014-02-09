Мальчик получил травму позвоночника на занятии по плаванию в детском саду на Подвойского

Мама пострадавшего утверждает, что тренер схватила ребенка и бросила его на скамейку.

В детском саду на улице Подвойского в Петербурге мальчик получил травму позвоночника во время урока плавания. Об этом сообщает издание 78.ru.

В дошкольном учреждении функционирует бассейн, и занятия по плаванию проводятся для всех желающих на бесплатной основе. Инцидент произошел, когда ребенок забыл взять полотенце. Тренер, узнав об этом, начала выяснять причину отсутствия предмета личной гигиены. Получив ответ, женщина потеряла контроль над своими эмоциями.

Мама пострадавшего утверждает, что тренер схватила ребенка и бросила его на скамейку. Когда обнаружилось, что у мальчика пошла кровь, сотрудник не прекратил занятие, а заставил продолжать плавание с открытой раной. После окончания тренировки тренер вместе с воспитательницей отвели ребенка к медсестре, заявив, что это всего лишь царапина, которую он мог получить во сне.

Родители, забрав сына из сада, немедленно отправились с ним в поликлинику. Результаты обследования показали, что у ребенка смещены позвонки в грудном отделе и ушиблен позвоночник. Врач предположил, что мальчику потребуется носить ортопедический корсет.

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Фото: Piter.TV