Суд Петербурга взыскал с воспитательницы 300 тысяч рублей за халатность

Девочка получила травму при падении.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокурора в защиту несовершеннолетней Софии к ГБОУ гимназия №642 "Земля и Вселенная" о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в мае воспитатель с дошкольной группой вышла на прогулку на детскую площадку. Рядом с площадкой учреждения оборудована еще одна со спортивными снарядами. София попросила разрешения перейти на вторую площадку. Воспитатель согласилась. Девочка поднялась по веревочной лестнице наверх, спрыгнула, приземлившись на ноги, не удержала равновесие и упала на левую руку, получив травму.

По словам девочки, воспитательницы на момент падения рядом не было. После происшествия к Софии никто не подошел.

Суд взыскал с женщины 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржец ответит перед судом за удар битой по затылку собачницы.

Фото: Piter.TV