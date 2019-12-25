Сотрудник транспортной прокуратуры проведет личный прием граждан в Пулково

Во время рабочего визита заместитель прокурора встретится с представителями профсоюза и бортпроводниками "России".

Заместитель транспортного прокурора по Северо-Западу Роман Доценко проведет личный прием граждан в аэропорту Пулково. Об этом 16-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Рабочая поездка состоится уже завтра, 17-го сентября. Представитель транспортной прокуратуры встретится с профсоюзными организациями и бортпроводниками АО "Авиакомпания "Россия". Желающим стать участником встречи нужно прибыть к 12:30 в бизнес-центр Пулково (помещение №212).

Накануне самолет авиакомпании "Россия" из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность. На борту находился 101 человек, включая членов экипажа.

Фото: Piter.TV