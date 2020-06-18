В Петербурге прошел тотальный диктант

Читали в этом году Дмитрий Глуховский, Сергей Безруков, Диана Арбенина и Светлана Сурганова.

В Северной столице прошел "Тотальный диктант". В этом году его проводили в двух форматах: онлайн и офлайн. Дикторами выступили экс-солистка группы "Ночные снайперы" Светлана Сурганова и фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша. Прочитали тексты и журналисты - например, ведущий телеканала "Санкт-Петербург" Михаил Спичка.

Автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. Он же выступил и в качестве диктора - первым озвучил проверочную работу еще из Якутска - столицы проекта этого года.

В социальной сети "Вконтакте" участники поделились впечатлениями о мероприятии. Кому-то не понравился текст, кому-то манера чтения дикторов. Но довольных проектом этого года тоже много.

В этом году на территории нашей страны участие в "Тотальном диктанте" примут жители 708 населенных пунктов. Кроме того, к акции грамотности присоединятся и 200 городов за рубежом.

Рукописные работы обещают проверить в течение пяти дней, после чего результаты опубликуют на сайте.

"Тотальный диктант" - это ежегодный добровольный диктант, целью которого является популяризация грамотности и русского языка не только в России, но и по всему миру.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 10 апреля на 100 площадках напишут "Тотальный диктант".

Фото: "ВКонтакте" / группа "Тотальный диктант"