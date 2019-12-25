В Тосно женщина взяла кредиты под залог квартиры и перевела мошенникам 8,3 млн рублей

В Тосно 57-летняя женщина взяла кредиты и перевела мошенникам 8,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам пострадавшей, в период с 8 мая по 7 июня ей позвонила неизвестная, которая представившись сотрудником "Госуслуг". Путем обмана и злоупотребления доверием, звонившая вынудила женщину получить кредиты в нескольких банках, в том числе, кредит под залог собственной квартиры на общую сумму 8 270 819 рублей. Все деньги жительница Тосно перевела на указанные неизвестной счета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сотрудница Эрмитажа отдала мошенникам два миллиона рублей.
Фото: Piter.tv
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