В Тосно женщина взяла кредиты под залог квартиры и перевела мошенникам 8,3 млн рублей

По словам пострадавшей, в период с 8 мая по 7 июня ей позвонила неизвестная, которая представившись сотрудником "Госуслуг".

В Тосно 57-летняя женщина взяла кредиты и перевела мошенникам 8,3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в период с 8 мая по 7 июня ей позвонила неизвестная, которая представившись сотрудником "Госуслуг". Путем обмана и злоупотребления доверием, звонившая вынудила женщину получить кредиты в нескольких банках, в том числе, кредит под залог собственной квартиры на общую сумму 8 270 819 рублей. Все деньги жительница Тосно перевела на указанные неизвестной счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудница Эрмитажа отдала мошенникам два миллиона рублей.

Фото: Piter.tv