Пьяный мужчина столкнул полицейского с лестничной площадки в Сосновом Бору

Представителю власти причинены повреждения различной степени тяжести.

В Сосновом Бору 40-летний мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 21 мая.

По версии следствия, пьяный подозреваемый, находясь на лестничной площадке пятого этажа многоквартирного дома, толкнул правоохранителя. В результате полицейский упал через перила лестничного марша на лестничный марш четвертого этажа. Представителю власти причинены повреждения различной степени тяжести.

Злоумышленник задержан, следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти