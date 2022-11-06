Пьяный мужчина столкнул полицейского с лестничной площадки в Сосновом Бору

В Сосновом Бору 40-летний мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 21 мая.
По версии следствия, пьяный подозреваемый, находясь на лестничной площадке пятого этажа многоквартирного дома, толкнул правоохранителя. В результате полицейский упал через перила лестничного марша на лестничный марш четвертого этажа. Представителю власти причинены повреждения различной степени тяжести.
Злоумышленник задержан, следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 1 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все