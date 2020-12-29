За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тыс. человек

Врачам в поликлиниках помогают волонтеры-медики.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31108 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 3913 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Волонтеры и активисты помогают врачам поликлиник. Во вторник, 19 января, 49 волонтеров-медиков работали в 23 поликлиниках города. Они позвонили 576 пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья. У 2031 посетителей проверили температуру на входе в поликлиники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV