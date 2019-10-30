"Русские вперед!": почему певица Тесса Вайолет не обрадовалась фанатскому подпеванию на своем концерте

Американка уже год как царица мемов про русских националистов.

Вчера, 29 октября, в Москве прошел первый концерт американской певицы Тессы Вайолет. Итоги выступления, которые американка подвела в своем "Твиттере" по окончанию, выдал неоднозначную реакцию певицы на фанатские выходки. Что-то пошло не так во время исполнения песни "Crush": вместо того, чтобы подпевать слова из композиции, часть поклонников начала скандировать в такт мелодии "Русские вперед!", известный лозунг русских националистов. Откуда взялась связь между американской желтоволосой певицей и русскими?

Мем с "царицей" Тессой Вайолет появился в локальных сообществах сети в начале этого года. Все началось с момента, когда тематический паблик националистов использовал для создания мема стоп-кадр из клипа Вайолет, где девушка одета в свитшот с надписью "Мишка" на русском. Тесса мгновенно "разлетелась" по сети, девушку множество раз переделывали во всевозможные фотожабы в образах времен Российской империи. Националисты тут же приписали певице симпатию к стране и националистским идеям, нашли в надписи на одежде связь с русским императором Михаилом Романовым и даже связали цвет волос с бело-черно-желтым "имперским" флагом. Так девушка стала отождествляться с царицей русского национализма. Комментарии под ее видео на YouTube заполонили русские пользователи с уже известными лозунгами, слова песен начали переделывать, добавляя слова Russia, russians.

Стоит отметить, что сама певица не поддерживает использование ее образа как символ стороннего движения, об этом она написала на своей странице в соцсети. Поэтому Вайолет разочаровалась в части фанатов, которые скандировали "Русские вперед!" на концерте и мешали другим поклонникам. "Крикунов" Тесса сравнила со сторонниками Дональда Трампа.

Ранее мы заметили, что в сети появился новый клип The Hatters от Эмира Кустурицы.

Видео: fezarum / Instagram

Фото: Tessa Violet / Twitter; соцсети