В Петербурге установилась температура, характерная для января

Завтра, 23 ноября, под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

Во вторник, 22 ноября, норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге ровно 0 градусов, а уже с 23 ноября она перейдет к минусу. Сначала на одну десятую, но к концу месяца достигнет -1 градуса. Данными поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Фактическая погода в эти дни опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов. Вчера (21 ноября) отклонение от нормы было -5,4 градуса, сегодня оно останется в этих же пределах.

И тут надо понимать, что среднесуточная температура воздуха -5, которая установилась сейчас, это значения характерные для второй половины января… Александр Колесов, синоптик

Завтра, 23 ноября, под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

Петербург 22 ноября окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона.

Фото: Piter.tv