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В Петербурге установилась температура, характерная для января
Сегодня, 9:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге установилась температура, характерная для января

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Завтра, 23 ноября,  под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

Во вторник, 22 ноября, норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге ровно 0 градусов, а уже с 23 ноября она перейдет к минусу. Сначала на одну десятую, но к концу месяца достигнет -1 градуса. Данными поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Фактическая погода в эти дни опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов. Вчера (21 ноября) отклонение от нормы было -5,4 градуса, сегодня оно останется в этих же пределах.

И тут надо понимать, что среднесуточная температура воздуха -5, которая установилась сейчас, это значения характерные для второй половины января…

Александр Колесов, синоптик

Завтра, 23 ноября,  под влиянием атмосферного фронта с юга и небольшого снега температура воздуха немного повысится, но в дальнейшем снова ожидается похолодание.

Петербург 22 ноября окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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