Петербург 22 ноября окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона

Ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков.

Северная столица 22 ноября окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона, врывающегося в центр Европейской России. Ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков, а небольшой снег пройдёт лишь на юге области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус

Температура воздуха в Петербурге -2…-4, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду местами пройдёт небольшой снег и по-прежнему небольшие морозы.

Фото: Piter.tv