Тело подростка нашли на шведской стенке в Выборге

Детали произошедшего выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Ленинградской области расследуют обстоятельства гибели 12-летнего подростка. Утром во вторник, 17 декабря, мать обнаружила его без признаков жизни на шведской стенке.

О произошедшем правоохранителям стало известно в 8:00. Именно в это время жительница Выборга зашла в комнату, чтобы разбудить сына. Женщина рассказала полицейским, что в последний раз видела мальчика живым вечером, когда тот отправился отдыхать около 22:00.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток пострадала в ДТП на Димитрова.

Фото: Piter.TV