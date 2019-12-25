На месте пожара в деревне Губаницы нашли труп мужчины

По предварительным данным, причина возгорания – неисправность электрической проводки в доме.

Следователи Волосовского района проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 10 апреля.

Был найден труп жителя деревни Губаницы 1963 года рождения. По предварительным данным, причина возгорания – неисправность электрической проводки в доме.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на даче в деревне Лехтуси пенсионер обнаружил тело своей сестры. Останки 59-летней родственницы пожилой мужчина нашел в бытовке площадью 12 "квадратов" на кровати. Заявителя доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV