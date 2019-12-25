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На месте пожара в деревне Губаницы нашли труп мужчины
Сегодня, 13:06
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На месте пожара в деревне Губаницы нашли труп мужчины

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По предварительным данным, причина возгорания – неисправность электрической проводки в доме.

Следователи Волосовского района проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 10 апреля. 

Был найден труп жителя деревни Губаницы 1963 года рождения. По предварительным данным, причина возгорания – неисправность электрической проводки в доме. 

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на даче в деревне Лехтуси пенсионер обнаружил тело своей сестры. Останки 59-летней родственницы пожилой мужчина нашел в бытовке площадью 12 "квадратов" на кровати. Заявителя доставили в Кузьмоловский пункт, его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Фото: Piter.TV 

Теги: губаницы, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

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