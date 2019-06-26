Реформа ТКО: что изменится в расчетах и квитанциях?

Комментирует Эльвира Романенко, начальник территориального управления ЕИРЦ ЛО.

С 1 июня на территории Выборгского района начинает свою работу региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. В квитанциях, которые жители получат до 10 июля, начисления за мусор сделаны по-новому. Журналисты Piter.TV узнали, что изменится в расчетах и в квитанциях. Как отметили в филиале ЕИРЦ, разъяснения будут даны на оборотной стороне платежного документа.

В квитанциях за июнь по организациям, домам, которые перешли на прямые платежи, появится новый поставщик услуги - УК по обращению с коммунальными отходами. В домах, которые не перешли на прямые договоры, у них будет переименована услуга с "вывоз твердых бытовых отходов" на "обращение с твердыми коммунальными отходами". Получателем денежных средств в таком случае останется та же организация, уже она будет платить полученные средства региональному оператору. Эльвира Романенко начальник территориального управления ЕИРЦ ЛО

По нормативам, тариф по отходам утвержден в килограммах. 5266 руб 32 коп - это плата за 1000 кг. Согласно нормативу есть годовая норма (для МКД 13.649 кг в год, для ИЖС - 86.89 кг). Чтобы не загружать всех цифрами, переводим это на квадратные метры. Получается, что с 1 июня по 31 октября тариф за 1 квадратный метр в МКД составил 5.99 руб., а с 1 ноября - 6.30 руб. Для ИЖС за одно домовладение с 1 июня по 31 октября составит 354 руб 11 коп., с 1 ноября по 31 декабря - 375 руб 44 коп.

Что касается льгот, то здесь есть и позитивные новости.

Все льготы будут считаться автоматизировано. В связи с тем, что это была жилищная услуга, а теперь она перешла в разряд коммунальной услуги, ряд льготников получит дополнительно компенсацию по данной услуге. Эльвира Романенко начальник территориального управления ЕИРЦ ЛО

Ранее мы писали, что с июля в квитанциях за уплату жилищно-коммунальных услуг появятся изменения в графе "Вывоз мусора"