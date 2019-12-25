Тарифы на трассе М-11 "Нева" выросли с 12 мая

Изменение стоимости проезда повлияет в основном на автомобилистов, совершающих загородные поездки на личных автомобилях в выходные дни.

С 12 мая 2025 года северо-западная концессионная компания вводит сезонные расценки на оплату пользования участком скоростной магистрали М-11 "Нева" протяженностью от 15 до 58 километра, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Данная инициатива обусловлена повышением нагрузки на трассу в летний дачный сезон.

Как уточняется в официальном заявлении компании, изменение стоимости проезда повлияет в основном на автомобилистов, совершающих загородные поездки на личных автомобилях в выходные дни.

Так, поездка по маршруту от МКАД до Зеленограда обойдется теперь в 800 рублей (ранее цена составляла 750 рублей); проезд до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) подорожает до 1,2 тыс. рублей (было 1,1 тыс.); до границы с Солнечногорском проезд будет стоить 1,6 тыс. рублей (раньше — 1,4 тыс. рублей).

Новые тарифы будут действительны до 19 октября 2025 года и введены для поддержания высокого качества дорожного покрытия и обеспечения безопасного и комфортного передвижения по платной автодороге.

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Фото: Piter.TV